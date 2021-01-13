Исследование: две трети крупнейших компаний России использовали ИИ в своей работе в 2020 году

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Машинное обучение или искусственный интеллект в своей работе к концу 2020 года применяли 68% отечественных компаний крупного и верхнего сегмента среднего бизнеса, ещё 24% предприятий запланировали запуск проектов в ближайшие два-три года.
Исследование: две трети крупнейших компаний России использовали ИИ в своей работе в 2020 году
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на совместное исследование аналитического агентства TAdviser, компаний Huawei и «Техносерв».

Выяснилось, что 38% респондентов в силу своей специфики учитывают санкционные риски при выборе платформы для работы с ИИ.

52% представителей бизнеса увеличили бюджет на работу с искусственным интеллектом на 10—20%.

Как прогнозирует главный редактор TAdviser Александр Левашов, траты бизнеса на внедрение ИИ могут вырасти более чем на 50% в ближайшие два-три года.

Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил перспективы использования искусственного интеллекта.

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