Исследование: две трети крупнейших компаний России использовали ИИ в своей работе в 2020 году
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на совместное исследование аналитического агентства TAdviser, компаний Huawei и «Техносерв».
Выяснилось, что 38% респондентов в силу своей специфики учитывают санкционные риски при выборе платформы для работы с ИИ.
52% представителей бизнеса увеличили бюджет на работу с искусственным интеллектом на 10—20%.
Как прогнозирует главный редактор TAdviser Александр Левашов, траты бизнеса на внедрение ИИ могут вырасти более чем на 50% в ближайшие два-три года.
Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил перспективы использования искусственного интеллекта.