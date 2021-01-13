Аналитик дал рекомендации по хранению сбережений

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов дал рекомендации по хранению сбережений.

«В 2020 году лучший результат среди финансовых инструментов показал наличный доллар из-за девальвации рубля», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Вместе с тем это не означает, что в 2021-м ситуация не развернётся в обратную сторону. Как отметил Адамидов, скорее всего, придётся смириться с мыслью, что надёжные вложения в предстоящие несколько лет не будут покрывать инфляцию.

«Поэтому основной совет: если у вас есть лишние деньги, купите золото. Неважно, монеты это или металлические счета. Там хотя бы есть шанс на сохранение капитала», — считает эксперт.

Ранее член Центральной и Восточно-Европейской ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сфер производства и торговли, в меньшей степени — сферы услуг.