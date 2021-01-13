Эксперт предложил обязать застройщиков строить парковочные места бесплатно для жителей

Короткая ссылка
Эксперт рабочей группы при правительстве России по реформе законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов предложил обязать застройщиков строить парковочные места бесплатно для жителей.
Эксперт предложил обязать застройщиков строить парковочные места бесплатно для жителей
  • © mos.ru

Об этом сообщает ФАН.

«У нас в России есть норматив 42 СП «Дороги автомобильные, проектировка территорий», который определяет количество парковочных мест в жилой застройке. И там записано 350 парковочных мест на 1000 жителей, но не хватает всего одного слова — бесплатных парковочных мест», — заявил он на пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

По его словам, нужно законодательное требование, что при проектировке территории застройщик обязан обеспечить бесплатные парковочные места.

Ранее, как сообщало  ФБА «Экономика сегодня», начальник сектора отдела эксплуатации центра управления дорожным движением ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» Денис Липаткин рассказал о мерах по улучшению ситуации на дорогах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить