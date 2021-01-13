Эксперт предложил обязать застройщиков строить парковочные места бесплатно для жителей

Эксперт рабочей группы при правительстве России по реформе законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов предложил обязать застройщиков строить парковочные места бесплатно для жителей.

Об этом сообщает ФАН.

«У нас в России есть норматив 42 СП «Дороги автомобильные, проектировка территорий», который определяет количество парковочных мест в жилой застройке. И там записано 350 парковочных мест на 1000 жителей, но не хватает всего одного слова — бесплатных парковочных мест», — заявил он на пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

По его словам, нужно законодательное требование, что при проектировке территории застройщик обязан обеспечить бесплатные парковочные места.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», начальник сектора отдела эксплуатации центра управления дорожным движением ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» Денис Липаткин рассказал о мерах по улучшению ситуации на дорогах России.