В Севастополе экопарк проводит акцию по сбору новогодних ёлок

Севастопольский экопарк «Лукоморье» проводит традиционную новогоднюю акцию по сбору живых ёлок.

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«С 14 по 25 января 2021 года с 10:00 до 19:00 в экопарке «Лукоморье» пройдёт сбор новогодних ёлок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деревья будут использованы для изготовления натурального удобрения, кормосмеси и водного отвара для птиц и животных.

Администрация парка отмечает, что каждый участник акции «получит благодарность от Деда Мороза за бережное отношение к окружающей среде».

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что в Московском зоопарке запустили акцию по сбору ёлок и сосен.