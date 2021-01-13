В Севастополе экопарк проводит акцию по сбору новогодних ёлок

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Севастопольский экопарк «Лукоморье» проводит традиционную новогоднюю акцию по сбору живых ёлок.
В Севастополе экопарк проводит акцию по сбору новогодних ёлок
  • РИА Новости

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«С 14 по 25 января 2021 года с 10:00 до 19:00 в экопарке «Лукоморье» пройдёт сбор новогодних ёлок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деревья будут использованы для изготовления натурального удобрения, кормосмеси и водного отвара для птиц и животных.

Администрация парка отмечает, что каждый участник акции «получит благодарность от Деда Мороза за бережное отношение к окружающей среде».

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что в Московском зоопарке запустили акцию по сбору ёлок и сосен.

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