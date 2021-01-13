В Крыму назвали число доноров плазмы с антителами от коронавируса

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Более 70 переболевших COVID-19 крымчан стали донорами плазмы. Об этом сообщила пресс-служба крымского Центра крови со ссылкой на завотделом комплектования донорских кадров учреждения Ольгу Чос.
В Крыму назвали число доноров плазмы с антителами от коронавируса
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Почти за два месяца более 70 человек стали донорами. Причём это не только те, кто сдаёт кровь постоянно и чьи данные есть в нашей регистратуре, а и новички, которые, узнав об акции, пришли впервые», — приводит «Крыминформ» сообщение.

Уточняется, что переливание плазмы сделали уже 13 инфицированным коронавирусом пациентам.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что власти Крыма снимают ряд ограничений по коронавирусу, введённых на период с 20 декабря по 15 января. 

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