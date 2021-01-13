В Крыму назвали число доноров плазмы с антителами от коронавируса

Более 70 переболевших COVID-19 крымчан стали донорами плазмы. Об этом сообщила пресс-служба крымского Центра крови со ссылкой на завотделом комплектования донорских кадров учреждения Ольгу Чос.

«Почти за два месяца более 70 человек стали донорами. Причём это не только те, кто сдаёт кровь постоянно и чьи данные есть в нашей регистратуре, а и новички, которые, узнав об акции, пришли впервые», — приводит «Крыминформ» сообщение.

Уточняется, что переливание плазмы сделали уже 13 инфицированным коронавирусом пациентам.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что власти Крыма снимают ряд ограничений по коронавирусу, введённых на период с 20 декабря по 15 января.