Умер первый губернатор Сахалина Валентин Фёдоров

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Первый губернатор Сахалинской области Валентин Фёдоров скончался в возрасте 81 года, сообщили в пресс-службе губернатора региона Валерия Лимаренко.
Умер первый губернатор Сахалина Валентин Фёдоров
  • © РИА Новости

«Не стало крупного учёного-экономиста, первого губернатора Сахалинской области Валентина Петровича Фёдорова. Он возглавил островной регион в непростое для нашей страны время (в 1991 году). Но, несмотря на многие трудности, Валентин Петрович дал старт важнейшим социально-экономическим преобразованиям и заложил основы для дальнейшего развития области», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что Фёдоровым была разработана и принята первая федеральная программа развития Курильских островов.

Ранее сообщалось, что первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин скончался из-за последствий коронавирусной инфекции.

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