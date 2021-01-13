Умер первый губернатор Сахалина Валентин Фёдоров
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«Не стало крупного учёного-экономиста, первого губернатора Сахалинской области Валентина Петровича Фёдорова. Он возглавил островной регион в непростое для нашей страны время (в 1991 году). Но, несмотря на многие трудности, Валентин Петрович дал старт важнейшим социально-экономическим преобразованиям и заложил основы для дальнейшего развития области», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также подчеркнули, что Фёдоровым была разработана и принята первая федеральная программа развития Курильских островов.
Ранее сообщалось, что первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин скончался из-за последствий коронавирусной инфекции.