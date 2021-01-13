Умер первый губернатор Сахалина Валентин Фёдоров

Первый губернатор Сахалинской области Валентин Фёдоров скончался в возрасте 81 года, сообщили в пресс-службе губернатора региона Валерия Лимаренко.

«Не стало крупного учёного-экономиста, первого губернатора Сахалинской области Валентина Петровича Фёдорова. Он возглавил островной регион в непростое для нашей страны время (в 1991 году). Но, несмотря на многие трудности, Валентин Петрович дал старт важнейшим социально-экономическим преобразованиям и заложил основы для дальнейшего развития области», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также подчеркнули, что Фёдоровым была разработана и принята первая федеральная программа развития Курильских островов.

Ранее сообщалось, что первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Геннадий Бухтин скончался из-за последствий коронавирусной инфекции.