Эксперт дал советы по сбережению средств

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Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов дал советы по сбережению средств.
Эксперт дал советы по сбережению средств
  • РИА Новости

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что экономика как наука говорит, что деньги нужно хранить на депозитах.

«Это позволяет сохранить сбережения от инфляции, если она порядка 4% и столько же — депозит. Если мы говорим об увеличении в том смысле, чтобы было больше, чем инфляция, то уже включатся самые разные инвестиционные механизмы», — сказал Шабанов.

По его словам, среди самых известных — акции, облигации, фонды.

Эксперт также отметил, что должна быть подушка безопасности на чёрный день. Он советует накопить около шести своих ежемесячных доходов.

«То есть если вы потеряете работу, чтобы вы могли полгода спокойно жить на те средства, которые отложены», — добавил он.

Ранее заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн в беседе с Nation News дал советы по хранению сбережений.

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