Ректор МПГУ оценил влияние удалёнки на учебный процесс в вузах

Ректор Московского городского педагогического университета, бывший заместитель министра образования России Игорь Реморенко оценил влияние удалёнки на учебный процесс в вузах.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что для старательных студентов нет разницы, в каком формате продолжать обучение.

«Для тех, кто и так хорошо учился, нагрузка не уменьшилась, потому что пришлось многое читать дополнительно», — сказал Реморенко.

Главным результатом дистанционки он назвал то, что все научились использовать электронные инструменты.

«Изначально они создавались для 10% мотивированной публики, у которой есть чёткий запрос к образованию, и они использовали соответствующие ресурсы. А сейчас это фактически апробировалось на тех учащихся, у которых такого высокого запроса не было. И пришлось как-то всех замотивировать, чтобы включить в разговор, в обсуждение», — отметил эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.