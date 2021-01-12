В Курске готовят экспозицию из найденных поисковиками фрагментов самолётов времён войны

Короткая ссылка
Поисковики отряда «Курган» в Курской области готовят экспозицию из найденных фрагментов самолётов времён Великой Отечественной войны.
В Курске готовят экспозицию из найденных поисковиками фрагментов самолётов времён войны
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом сообщает ОТР.

На складах отряда хранится около 6 т обломков от восьми самолётов. Последняя находка — бомбардировщик «ЛаГГ-3».

«Раскопки самого места падения самолёта мы отложили на тёплое время года. Надеемся, что удастся поднять и останки экипажа», — заявил командир отряда Алексей Сотников.

Всего за последний год поисковики нашли десять самолётов, восемь из них уже подняты. Установлены имена 12 лётчиков.

Ранее НТВ сообщал, что поисковики передали останки погибшего под Калугой красноармейца на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить