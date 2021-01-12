В Курске готовят экспозицию из найденных поисковиками фрагментов самолётов времён войны

Поисковики отряда «Курган» в Курской области готовят экспозицию из найденных фрагментов самолётов времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает ОТР.

На складах отряда хранится около 6 т обломков от восьми самолётов. Последняя находка — бомбардировщик «ЛаГГ-3».

«Раскопки самого места падения самолёта мы отложили на тёплое время года. Надеемся, что удастся поднять и останки экипажа», — заявил командир отряда Алексей Сотников.

Всего за последний год поисковики нашли десять самолётов, восемь из них уже подняты. Установлены имена 12 лётчиков.

Ранее НТВ сообщал, что поисковики передали останки погибшего под Калугой красноармейца на Украину.