Спасатели назвали опасные водоёмы с тонким льдом в Подмосковье

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В Московской области насчитывается по меньшей мере 17 водоёмов с опасно тонким льдом — менее 7 см, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Спасатели назвали опасные водоёмы с тонким льдом в Подмосковье
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Об этом пишет сайт «Москва 24».

«По результатам измерений средняя толщина льда на водных объектах составляет более 22 см. Опасность вызывают 17 водоёмов, где толщина льда — менее 7 см», — говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о повышенной опасности следующих водоёмов Подмосковья: река Ока в Серпухове, Ступине, Кашире, Озёрах, Луховицах; река Лопасня в Чехове; река Пахра в Подольске; Москва-река в Коломне, Бронницах и Жуковском; река Яуза в Мытищах; река Клязьма в Богородском; река Городиловка в Ступине; река Вохонка в Павловском Посаде; река Волга в Дубне; река Нахабинка в Красногорске; Шатурская группа озёр в Рошале.

По сообщениям телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил проверить безопасность зимних развлечений в регионе.

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