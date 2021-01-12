Началось расселение жителей по программе реновации в районе Ивановское

В столичном районе Ивановское началось расселение жителей по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Жителям пятиэтажек на Зелёном проспекте, дома 101 и 103, предложены варианты равнозначного жилья в новостройке по адресу Зелёный проспект, дом 93а. Всего запланирован переезд более 430 человек», — цитирует «Москва 24» руководителя департамента Сергея Левкина.

Он также добавил, что в районе Ивановское это первый дом, заселяемый по программе реновации.

Как сообщало ранее ФБА «Экономика сегодня», на первом этапе московской программы реновации с 2020 по 2024 год новое жильё получат более 170 тыс. москвичей.