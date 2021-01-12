В Крыму прокомментировали ситуацию с ценами на жильё

В Крыму заявили о росте цен на жильё. Отмечается, что за прошлый год они выросли на 25—40%.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Квадратный метр жилья с котлованом — 72—75 тыс. рублей. Нужно откладывать деньги и ждать примерно 2,5 года. Если говорить о готовом жилье, то цена за квадратный метр колеблется от 90 до 100 тыс. рублей», — рассказала руководитель агентства недвижимости Надежда Буйлова.

Она отметила, что люди чаще всего покупают жильё в новостройках и однокомнатные квартиры.

По информации Буйловой, Крым находится на пятом месте среди регионов России в рейтинге самой дорогой недвижимости. Лидирующие позиции занимают Москва и Санкт-Петербург.

Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.