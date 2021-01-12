В Свердловской области произошёл пожар в ангаре

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В Среднеуральске загорелся ангар со смазочными материалами.
В Свердловской области произошёл пожар в ангаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

«В 16:04 (14:04 мск) поступило сообщение о пожаре в ангаре на территории промышленной площадки по адресу город Среднеуральск, улица Ленина, 1. По предварительной информации, горят смазочные материалы, площадь пожара около 600 кв. м», — отметили в ведомстве.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались пять человек.

Ранее в Подмосковье потушили пожар в ангаре с лакокрасочными материалами.

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