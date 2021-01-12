В Свердловской области произошёл пожар в ангаре
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.
«В 16:04 (14:04 мск) поступило сообщение о пожаре в ангаре на территории промышленной площадки по адресу город Среднеуральск, улица Ленина, 1. По предварительной информации, горят смазочные материалы, площадь пожара около 600 кв. м», — отметили в ведомстве.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались пять человек.
Ранее в Подмосковье потушили пожар в ангаре с лакокрасочными материалами.