В Петербурге модернизируют пространство оранжерей Таврического сада

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В Петербурге на месте заброшенных исторических территорий — оранжерей Таврического сада — к 2025 году создадут новое культурно-досуговое пространство.
В Петербурге модернизируют пространство оранжерей Таврического сада
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

Как передаёт Inforeactor, соответствующее соглашение подписали члены правительства Санкт-Петербурга и представители Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома».

Объём инвестиций в проект составит не менее 700 млн рублей.

Открытие нового пространства запланировано не позднее 1 июля 2025 года. Там будут проводить культурные мероприятия, концерты, откроют детские секции. Около 60% площади комплекса будут занимать оранжереи.

Ранее искусствовед и главный редактор журнала «Проект Балтия» Владимир Фролов в беседе с «Невскими новостями» оценил идею реконструкции оранжереи Таврического сада.

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