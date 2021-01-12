В Петербурге модернизируют пространство оранжерей Таврического сада
- © РИА Новости / Алексей Даничев
Как передаёт Inforeactor, соответствующее соглашение подписали члены правительства Санкт-Петербурга и представители Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома».
Объём инвестиций в проект составит не менее 700 млн рублей.
Открытие нового пространства запланировано не позднее 1 июля 2025 года. Там будут проводить культурные мероприятия, концерты, откроют детские секции. Около 60% площади комплекса будут занимать оранжереи.
Ранее искусствовед и главный редактор журнала «Проект Балтия» Владимир Фролов в беседе с «Невскими новостями» оценил идею реконструкции оранжереи Таврического сада.