Водитель автобуса отправлен под домашний арест после ДТП в Башкирии
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов региона.
«Салаватский межрайонный суд Республики Башкортостан избрал меру пресечения в отношении водителя автобуса в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — сказал собеседник.
10 января в Салаватском районе Башкирии столкнулись два автомобиля Ford Transit, в аварии погибли три ребёнка в возрасте от шести до 17 лет. По разным данным, пострадавших от 11 до 16 человек.