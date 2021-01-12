Водитель автобуса отправлен под домашний арест после ДТП в Башкирии

Салаватский районный суд отправил под домашний арест водителя автобуса после ДТП с тремя погибшими детьми и пострадавшими в Башкирии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов региона.

«Салаватский межрайонный суд Республики Башкортостан избрал меру пресечения в отношении водителя автобуса в виде домашнего ареста сроком на два месяца», — сказал собеседник.

10 января в Салаватском районе Башкирии столкнулись два автомобиля Ford Transit, в аварии погибли три ребёнка в возрасте от шести до 17 лет. По разным данным, пострадавших от 11 до 16 человек.