Пассажир устроил дебош в поезде, следовавшем из Адлера в Пермь

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Пассажир с судимостью устроил погром в поезде, который следовал из Адлера в Пермь.
Пассажир устроил дебош в поезде, следовавшем из Адлера в Пермь
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом пишет Newinform.

По данным МВД, 45-летний мужчина из Республики Татарстан, находясь в нетрезвом виде, обругал других пассажиров и разбил стекло двери в тамбуре.

Полицейские высадили его в Саратове. Задержанного привлекли к административной ответственности, также против него завели уголовное дело по статье о хулиганстве. На время расследования он будет находиться в следственном изоляторе.

Ранее, по сообщениям ФАН, полицейские сняли двух пассажиров с рейса в Хабаровске за драку на борту самолёта.

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