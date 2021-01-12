Пассажир устроил дебош в поезде, следовавшем из Адлера в Пермь

Пассажир с судимостью устроил погром в поезде, который следовал из Адлера в Пермь.

Об этом пишет Newinform.

По данным МВД, 45-летний мужчина из Республики Татарстан, находясь в нетрезвом виде, обругал других пассажиров и разбил стекло двери в тамбуре.

Полицейские высадили его в Саратове. Задержанного привлекли к административной ответственности, также против него завели уголовное дело по статье о хулиганстве. На время расследования он будет находиться в следственном изоляторе.

Ранее, по сообщениям ФАН, полицейские сняли двух пассажиров с рейса в Хабаровске за драку на борту самолёта.