Пассажир устроил дебош в поезде, следовавшем из Адлера в Пермь
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Об этом пишет Newinform.
По данным МВД, 45-летний мужчина из Республики Татарстан, находясь в нетрезвом виде, обругал других пассажиров и разбил стекло двери в тамбуре.
Полицейские высадили его в Саратове. Задержанного привлекли к административной ответственности, также против него завели уголовное дело по статье о хулиганстве. На время расследования он будет находиться в следственном изоляторе.
Ранее, по сообщениям ФАН, полицейские сняли двух пассажиров с рейса в Хабаровске за драку на борту самолёта.