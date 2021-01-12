В Омске рассказали о борьбе с нарушителями мер профилактики COVID-19

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Представитель омского Министерства региональной безопасности Юрий Чистяков на пресс-конференции рассказал об итогах проверок транспорта и прочих объектов города на предмет соблюдения эпидемиологических ограничений.
В Омске рассказали о борьбе с нарушителями мер профилактики COVID-19
  • РИА Новости

Об этом пишет Gorod55.

С момента введения ограничений в 2020 году на физических лиц наложено почти 10 тыс. административных штрафов на общую сумму 12 млн рублей. На сумму более 5,5 млн рублей выписали административные штрафы 157 предпринимателям и юрлицам.

С момента введения ограничений в августе 2020 года инспекторы проверили 26,5 тыс. единиц общественно транспорта. Было составлено 534 протокола об административных правонарушениях.

Было проверено более 45,7 тыс. торговых точек, выписано 423 протокола на должностных лиц и хозяйствующих субъектов, почти 4 тыс. протоколов — на физлиц.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в ХМАО оценили ситуацию с коронавирусом.

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