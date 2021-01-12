В Петербурге за сутки около 30 тысяч человек сдали тесты на COVID-19
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Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.
На данный момент под наблюдением медиков находятся 1820 человек. Из них на самоизоляции — 1539 человек, контактные — 281.
Несмотря на стабильную эпидобстановку в Петербурге, специалисты зафиксировали рост количества положительных результатов тестов — около 11%.
Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.