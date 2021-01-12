В Калининградской области выросли продажи подержанных машин

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Эксперты сервиса «Авито Авто» выяснили, что в Калининградской области в 2020 году продажи подержанных автомобилей выросли на 6,7% по сравнению с 2019 годом.
В Калининградской области выросли продажи подержанных машин
  • Reuters

Об этом сообщает «Янтарный край».

В Калининградской области средняя цена подержанного автомобиля составила 290 тыс. рублей.

В топ–5 самых продаваемых марок вошли Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, BMW и Toyota.

По итогам 2020 года продажи легковых автомобилей с пробегом в целом по стране увеличились на 7% по сравнению с прошлым годом.

Как отмечают эксперты, среди причин роста — подорожание новых автомобилей, отложенный спрос после периода самоизоляции, а также перебои с поставками новых автомобилей от производителей.

Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с ФАН оценил исследование Ассоциации европейского бизнеса, согласно которому в апреле 2020 года снижение продаж на рынке легковых автомобилей составило 72,4%.

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