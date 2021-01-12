В резервном госпитале в Сокольниках открылись три новых корпуса

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Три новых корпуса заработали в резервном госпитале, расположенном в конгрессно-выставочном центре «Сокольники». Там развёрнуто 625 коек.
В резервном госпитале в Сокольниках открылись три новых корпуса
  • © РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Главный врач городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева Александр Митичкин рассказал, что дополнительные койки для больных коронавирусом развернули в соседних с госпиталем корпусах, где находился обсерватор.

«Это было наиболее логичным и оптимальным решением, поскольку в обсерваторе, который ранее располагался на этой территории, было практически всё оборудовано для приёма пациентов с COVID-19 — койки, индивидуальные системы подачи кислорода, автономная вентиляция и система очистки воздуха», — приводятся слова Митичкина в материале.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.

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