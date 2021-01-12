В Перми назвали места с потенциально высоким риском инфицирования COVID-19

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В управлении Роспотребнадзора по Перми рассказали, что жители города чаще инфицируются коронавирусом в магазинах и местах оказания различных услуг.
В Перми назвали места с потенциально высоким риском инфицирования COVID-19
  • © РИА Новости

Об этом в ответ на запрос URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства. Там пояснили, что это показал опрос заболевших жителей края.

«По информации инфицированных лиц, чаще заражение происходит при посещении объектов торговли и сферы услуг», — заявили в пресс-службе.

В связи с этим в декабре стали чаще проверять магазины и другие общественные места.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России, в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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