В МЧС прокомментировали землетрясение на границе России и Монголии

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Пресс-служба главного управления МЧС по Иркутской области прокомментировала землетрясение, которое произошло на границе России и Монголии.
В МЧС прокомментировали землетрясение на границе России и Монголии
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«В 05:32 сейсмособытие, эпицентр в Монголии 34 км от населенного пункта Турт. Интенсивность в эпицентре 8,7 баллов. В Иркутске — до 5 баллов. Разрушений, пострадавших нет», — приводит Интерфакс сообщение МЧС.

По данным МЧС, землетрясение магнитудой 6,8, энергетический класс 15,5, интенсивность — 8,3.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главк МЧС по Красноярскому краю, землетрясение не вызвало жертв и разрушений в регионе.

В главке МЧС по республике Хакасии также сообщили, что информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 на границе России и Монголии.

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