Экономист прокомментировал снижение ставки по льготным кредитам для малого бизнеса

Экономист Василий Колташов прокомментировал снижение ставки по льготным кредитам до 7% годовых для малого бизнеса и самозанятых граждан.

«Скорее всего, такая ставка для самозанятых будет связана с их официальным статусом. И это может стать одним из побуждающих инструментов для того, чтобы люди, которые реально являются самозанятыми, получили этот статус», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в настоящее время таковых насчитывается около 1,5 млн человек, а если их станет больше, то это будет означать вывод части экономики из тени, причём с помощью обеспечения комфортных и выгодных условий работы.

Ранее замминистра экономического развития Алексей Херсонцев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что в России в 2021 году количество контрольных мероприятий в отношении бизнеса увеличится.