В Кабардино-Балкарии завели дело по факту мошенничества на 120 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное МВД.
«По данным следствия, на основе обращений жителей республики проведены проверки, по итогам которых задержаны четыре жительницы. На сегодняшний день подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий», — заявили в ведомстве.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».