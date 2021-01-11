В Кабардино-Балкарии завели дело по факту мошенничества на 120 млн рублей

В Кабардино-Балкарии задержали четырёх женщин, подозреваемых в организации финансовой пирамиды, от которой пострадали около 600 человек. Сумма ущерба оценивается в 120 млн рублей.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональное МВД.

«По данным следствия, на основе обращений жителей республики проведены проверки, по итогам которых задержаны четыре жительницы. На сегодняшний день подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий», — заявили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».