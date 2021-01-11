Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе.
Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге
  • © Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

«Общими усилиями нам удалось разорвать наиболее устойчивые цепочки передачи вируса, предотвратить появление новых очагов заражения», — цитирует РИА Новости Беглова.

По его словам, «резерв коек для больных с коронавирусом и пневмонией составляет порядка 18%».

При этом он отметил, что «эпидемическая ситуация в Петербурге остаётся непростой».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируется открыть дополнительные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. 

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