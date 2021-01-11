Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге
- © Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
«Общими усилиями нам удалось разорвать наиболее устойчивые цепочки передачи вируса, предотвратить появление новых очагов заражения», — цитирует РИА Новости Беглова.
По его словам, «резерв коек для больных с коронавирусом и пневмонией составляет порядка 18%».
При этом он отметил, что «эпидемическая ситуация в Петербурге остаётся непростой».
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге планируется открыть дополнительные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции.