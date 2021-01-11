В Петербурге планируют открыть дополнительные пункты вакцинации от COVID-19
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«Сейчас при поликлиниках открыто 70 прививочных пунктов», — приводит слова Беглова сайт администрации Санкт-Петербурга.
Он заявил, что «необходимо развернуть дополнительные».
«Всего их должно быть больше 100», — добавил глава города.
Ранее, как сообщил телеканал «360», министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова заявила, что в ближайшие дни регион получит 30 тыс. доз отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V».