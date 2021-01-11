В 2021 году в Москве планируют открыть 11 новых станций метро
- Станция «Зюзино». Проектное решение / © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает сайт «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Всего планируется построить 28,3 км линий. Общая протяжённость БКЛ составит 70 км, там будет 31 станция.
Десять станций уже доступны. Движение по первому участку запустили в 2018 году — на северо-западе открыли станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошёвская», «ЦСКА» и «Петровский парк». В том же году появилась станция «Савёловская». В 2020-м заработали «Лефортово», «Авиамоторная», «Нижегородская» и «Электрозаводская».
Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», власти Москвы рассказали о строительстве станций БКЛ «Карамышевская» и «Мнёвники».