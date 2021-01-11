В Татарстане зафиксировали рост числа внебольничных пневмоний на 41%

Короткая ссылка
Замглавы управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина рассказала, что за девять дней января доля внебольничных пневмоний в регионе увеличилась на 41%.
В Татарстане зафиксировали рост числа внебольничных пневмоний на 41%
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Реальное время».

По её словам, с 1 января 2021 года в Татарстане также зарегистрировано 899 случаев COVID-19. Темп прироста держится на уровне 0,7%.

Также выросла заболеваемость коронавирусом среди лиц старше 65 лет — на 56%.

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 90 случаев COVID-19. Всего на 10 января в Татарстане зафиксировано 14 273 заболевших коронавирусом.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в ХМАО оценили ситуацию с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить