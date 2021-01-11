В Татарстане зафиксировали рост числа внебольничных пневмоний на 41%
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Реальное время».
По её словам, с 1 января 2021 года в Татарстане также зарегистрировано 899 случаев COVID-19. Темп прироста держится на уровне 0,7%.
Также выросла заболеваемость коронавирусом среди лиц старше 65 лет — на 56%.
За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 90 случаев COVID-19. Всего на 10 января в Татарстане зафиксировано 14 273 заболевших коронавирусом.
Как ранее сообщал портал URA.RU, в ХМАО оценили ситуацию с коронавирусом.