В ЮВО рассказали о ходе кампании по вакцинации военнослужащих от COVID-19

Первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 6 тыс. военнослужащих Черноморского флота.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные пресс-службы Южного военного округа.

«На сегодняшний день оба компонента вакцины получили около 6 тыс. военнослужащих и медицинского персонала ЮВО. Первым компонентом вакцины привито более 7 тыс. военнослужащих, из которых более 6 тыс. — из состава Черноморского флота», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что в ближайшее время планируется вакцинировать более 60 тыс. военнослужащих ЮВО.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополе за сутки зарегистрировали 95 случаев инфицирования COVID-19.