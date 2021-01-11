В ЮВО рассказали о ходе кампании по вакцинации военнослужащих от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные пресс-службы Южного военного округа.
«На сегодняшний день оба компонента вакцины получили около 6 тыс. военнослужащих и медицинского персонала ЮВО. Первым компонентом вакцины привито более 7 тыс. военнослужащих, из которых более 6 тыс. — из состава Черноморского флота», — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что в ближайшее время планируется вакцинировать более 60 тыс. военнослужащих ЮВО.
Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополе за сутки зарегистрировали 95 случаев инфицирования COVID-19.