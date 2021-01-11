В Госдуме прокомментировали ситуацию с безопасностью персональных данных

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Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал ситуацию с безопасностью персональных данных.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с безопасностью персональных данных
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Я бы не стал никого успокаивать, я бы предостерёг всех от лишнего использования персональных данных в тех местах, где вы не считаете это благонадёжным. Мы слишком часто не глядя подписываем документы при обращении в фитнес-клуб или стоматологию о том, что данные могут быть использованы и переданы третьим лицам. Внимательно читайте то, что подписываете», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, персональные данные разнятся по степени опасности их проникновения в общедоступную среду.

«Данные наших мобильных телефонов — не такая уж большая тайна, учитывая то количество спама, которое мы получаем каждый день. Другой вопрос, что данные медицинские, финансовые гораздо более чувствительны, могут стать поводом для мошеннических действий», — отметил Боярский.

Как добавил депутат, санкции за незаконные манипуляции с личной информацией будут ужесточаться постепенно.

Ранее блогер, программист, специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с URA.RU дал рекомендации по защите от новой схемы обмана по телефону.

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