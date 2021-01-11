Адвокат дала советы по сохранению безопасности личных данных

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Председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим дала советы по сохранению безопасности личных данных.
Адвокат дала советы по сохранению безопасности личных данных
  • Pixabay

«Чаще всего номер СНИЛС и другие персональные данные граждан используют для мошенничества с пенсионными накоплениями», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, злоумышленники могут, например, звонить по телефону и представляться сотрудниками различных госорганов, в том числе ПФР, налоговой службы, органов соцзащиты.

Как отметила Сулим, не стоит сообщать данные своего СНИЛС. У представителей ПФР, в частности, нет полномочий ходить по домам и тем более агитировать, не проводят они опросы и по телефону. За любой консультацией нужно обращаться непосредственно в отделение.

Ранее блогер, программист, специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с URA.RU дал рекомендации по защите от новой схемы обмана по телефону.

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