Адвокат дала советы по сохранению безопасности личных данных

Председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнёры» Ольга Сулим дала советы по сохранению безопасности личных данных.

«Чаще всего номер СНИЛС и другие персональные данные граждан используют для мошенничества с пенсионными накоплениями», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, злоумышленники могут, например, звонить по телефону и представляться сотрудниками различных госорганов, в том числе ПФР, налоговой службы, органов соцзащиты.

Как отметила Сулим, не стоит сообщать данные своего СНИЛС. У представителей ПФР, в частности, нет полномочий ходить по домам и тем более агитировать, не проводят они опросы и по телефону. За любой консультацией нужно обращаться непосредственно в отделение.

Ранее блогер, программист, специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с URA.RU дал рекомендации по защите от новой схемы обмана по телефону.