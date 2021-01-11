В Подмосковье студенты смогут пользоваться проездными с 12 января

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Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова объявила, что студенты вузов и колледжей вновь смогут пользоваться своими льготными транспортными картами с 12 января.
В Подмосковье студенты смогут пользоваться проездными с 12 января
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает телеканал «360».

«С 12 января мы разблокируем карты студентам вузов и колледжей. Ограничения по проезду по соцкартам 65+ и людей с хроническими заболеваниями уже снято 14 декабря. Вся работа осуществляется по расписанию будних дней», — заявила Кротова на совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым.

Как ранее сообщал портал URA.RU, в Челябинской области сняты ограничения на работу общепита.

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