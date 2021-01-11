В Санкт-Петербурге оценили ситуацию с коронавирусом

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За последние сутки в Санкт-Петербурге прошли обследование на наличие коронавируса более 25 тыс. человек.
В Санкт-Петербурге оценили ситуацию с коронавирусом
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает kp.ru.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25 340 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1747 человек. Из них 269 — контактные, 1478 — на самоизоляции»,— говорится в сообщении администрации города.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели COVID-19 более 276 тыс. человек.

Выздоровели более 166,4 тыс. пациентов, скончались 8378.

Как ранее сообщил портал URA.RU, в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.

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