В Санкт-Петербурге оценили ситуацию с коронавирусом

За последние сутки в Санкт-Петербурге прошли обследование на наличие коронавируса более 25 тыс. человек.

Об этом сообщает kp.ru.

«За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25 340 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1747 человек. Из них 269 — контактные, 1478 — на самоизоляции»,— говорится в сообщении администрации города.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели COVID-19 более 276 тыс. человек.

Выздоровели более 166,4 тыс. пациентов, скончались 8378.

Как ранее сообщил портал URA.RU, в Челябинской области прокомментировали ситуацию с COVID-19.