УФСИН Мордовии опровергло информацию о рабском труде в колонии

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Информация о непосильном труде осуждённых в колонии №2 Мордовии не соответствует действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Мордовии.
УФСИН Мордовии опровергло информацию о рабском труде в колонии
  • РИА Новости

«Информация, размещённая в СМИ, о якобы имеющих место нарушениях прав осуждённых в ИК-2 УФСИН России по Республике Мордовия не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что рабочий день в колонии согласно Трудовому и Уголовно-исполнительному кодексам России «составляет 40 часов в неделю».

Работа, по данным пресс-службы, длится с 08:30 до 17:00 с получасовым перерывом на обед.

Среднюю зарплату осуждённых колонии в УФСИН оценили в 9,9 тыс. рублей в месяц.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило о жалобах осуждённых женской колонии №2 на «рабский труд».

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