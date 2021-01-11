Умерла ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева

Короткая ссылка
Ректор Московского государственного технологического университета «Станкин» Елена Катаева умерла на 65-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
Умерла ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева
  • © МГТУ «Станкин»

«Ушла из жизни ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее стало известно, что на 81-м году жизни скончался бывший ректор и президент Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ Борис Оныкий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить