Умерла ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева

Ректор Московского государственного технологического университета «Станкин» Елена Катаева умерла на 65-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

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«Ушла из жизни ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева», — приводит ТАСС сообщение. Ранее стало известно, что на 81-м году жизни скончался бывший ректор и президент Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ Борис Оныкий.