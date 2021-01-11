Умерла ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева
Ректор Московского государственного технологического университета «Станкин» Елена Катаева умерла на 65-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
- © МГТУ «Станкин»
«Ушла из жизни ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее стало известно, что на 81-м году жизни скончался бывший ректор и президент Национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ) МИФИ Борис Оныкий.
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