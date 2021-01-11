В ХМАО оценили ситуацию с коронавирусом

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заболели 196 человек.

«На момент выявления у 167 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у трёх человек — бессимптомно. Контакт установлен в 187 случаях. По восьми контакты уточняются», — сообщили URA.RU в оперштабе.

Больше всего заболевших в Сургуте (43 человека). На втором месте по числу заболевших — Нефтеюганский район (20 человек).

Состояние 91 пациента врачи оценивают как тяжёлое, 50 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 585 человек.

За сутки вылечились 203 человека, за всё время эпидемии — 39 811.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.