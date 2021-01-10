При пожаре в Омской области погибли мужчина и ребёнок

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В Омской области при пожаре в посёлке Любинском погибли два человека, ещё двоим удалось спастись, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
При пожаре в Омской области погибли мужчина и ребёнок
  • © Главное управление МЧС России по Омской области

Как уточняется, погибли мужчина и его трёхлетняя дочь, выжить удалось жене и пятилетнему сыну. На месте пожара работают следователи.

По имеющимся данным, пожар произошёл в трёхквартирном доме, квартира сгорела полностью.

«По предварительным данным, во время пожара погибли 30-летний мужчина и его трёхлетняя дочь, пострадали 24-летняя жена и пятилетний сын, они находятся в больнице, предположительно, с отравлением угарным газом. На месте работают следователи, осмотр здания ещё не закончен», — сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»), причины пожара пока не установлены.

9 января семь человек погибли из-за пожара в частном доме в Тюменской области.

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