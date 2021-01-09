В «Росатоме» сообщили об обсуждениях расширения линейки строящихся атомных ледоколов

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Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что корпорация обсуждает с правительством России возможность строительства новых, вдобавок к уже законтрактованным, самых мощных на данный момент атомных ледоколов проекта 22220.
В «Росатоме» сообщили об обсуждениях расширения линейки строящихся атомных ледоколов
  • РИА Новости

Он напомнил, что в 2020 году началась эксплуатация головного атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» и что на разных стадиях строительства на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге находятся четыре серийных атомохода этого проекта — «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка».

«И мы очень подумываем и советуемся... с правительством, соответствующими министерствами, не продлить ли ещё этот заказ, поскольку объём перевозок (по Северному морскому пути) нарастает и транзит международный уже вырос в два раза только за прошлый год», — цитирует РИА Новости Лихачёва.

По его словам, «целевые показатели перевозок по Северному морскому пути... 29 млн тонн были по прошлому году».

«Мы, по-моему, ещё в середине декабря пересекли черту в 32 млн тонн. Ну и надеемся, что также опережающими темпами будем двигаться по перевозкам. Поэтому у нас есть потребность и в опережающем создании арктического флота», — добавил глава Росатома.

Ранее глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью ФАН заявил, что Россия удерживает пальму первенства как главная мировая ледоколостроительная держава.

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