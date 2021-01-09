Под Тюменью задержали хозяйку пансионата для пожилых, где при пожаре погибли люди

Короткая ссылка
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тюменской области в связи с пожаром, при котором погибли люди, расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).
Под Тюменью задержали хозяйку пансионата для пожилых, где при пожаре погибли люди
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также отмечается, что произошедшие события следствием дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 238 УК Росиии (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«9 января 2021 года после тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей, расположенном на улице  Трактовой посёлка Боровский Тюменского района, были обнаружены тела четырёх мужчин и трёх женщин пожилого возраста. Следователями по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить