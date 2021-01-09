Под Тюменью задержали хозяйку пансионата для пожилых, где при пожаре погибли люди

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тюменской области в связи с пожаром, при котором погибли люди, расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также отмечается, что произошедшие события следствием дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 238 УК Росиии (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«9 января 2021 года после тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей, расположенном на улице Трактовой посёлка Боровский Тюменского района, были обнаружены тела четырёх мужчин и трёх женщин пожилого возраста. Следователями по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняются.