Под Тюменью задержали хозяйку пансионата для пожилых, где при пожаре погибли люди
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Также отмечается, что произошедшие события следствием дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 238 УК Росиии (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
«9 января 2021 года после тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей, расположенном на улице Трактовой посёлка Боровский Тюменского района, были обнаружены тела четырёх мужчин и трёх женщин пожилого возраста. Следователями по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата», — говорится в сообщении.
Все обстоятельства происшествия выясняются.