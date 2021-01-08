В Севастополе прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 92 новых случая коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства города.
В Севастополе прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

«По состоянию на утро 8 января зарегистрированы 92 новых случая заболевания COVID-19. 33 человека выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 61 года до 87 лет», — цитирует сообщение «Новый Севастополь».

Всего в Севастополе с начала пандемии было выявлено 7467 человек с коронавирусом.

Выздоровели 6826 человек. 270 умерли.

Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.

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