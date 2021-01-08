В Оренбуржье рассказали о ситуации с COVID-19

В Оренбуржье за прошедшие сутки COVID-19 заболели 172 человека.

Об этом информирует RIA56.

С начала пандемии 26 555 человек выздоровели, из них 164 — за минувшие сутки.

В настоящее время в больницах находятся 972 пациента. У 307 из них отмечается тяжёлое состояние, 44 пациента содержатся на аппарате ИВЛ, ещё 632 получают кислородную поддержку.

В состоянии средней тяжести находятся 611 пациентов.

Всего по области зарегистрировано 376 летальных случаев, в том числе 5 за минувшие сутки.

Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.