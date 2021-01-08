В Оренбуржье рассказали о ситуации с COVID-19
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Об этом информирует RIA56.
С начала пандемии 26 555 человек выздоровели, из них 164 — за минувшие сутки.
В настоящее время в больницах находятся 972 пациента. У 307 из них отмечается тяжёлое состояние, 44 пациента содержатся на аппарате ИВЛ, ещё 632 получают кислородную поддержку.
В состоянии средней тяжести находятся 611 пациентов.
Всего по области зарегистрировано 376 летальных случаев, в том числе 5 за минувшие сутки.
Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.