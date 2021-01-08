В Татарстане оценили ситуацию с COVID-19

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По данным Министерства здравоохранения Татарстана, в республике зафиксировали 91 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией за сутки.
В Татарстане оценили ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает inkazan.ru.   

Госпитализированы 38 человек, 53 пациента лечатся дома. По статистике Минздрава Татарстана, большинство инфицированных — люди в возрасте от 30 до 50 лет.

Большинство пациентов — 46 человек — находятся в Казани.

За весь период пандемии выявили 13 998 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 10 883 человека, за прошедший день — 23.

Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.

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