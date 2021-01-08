В Татарстане оценили ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает inkazan.ru.
Госпитализированы 38 человек, 53 пациента лечатся дома. По статистике Минздрава Татарстана, большинство инфицированных — люди в возрасте от 30 до 50 лет.
Большинство пациентов — 46 человек — находятся в Казани.
За весь период пандемии выявили 13 998 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 10 883 человека, за прошедший день — 23.
Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.