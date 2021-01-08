В Санкт-Петербурге за сутки у 3017 человек выявили коронавирус

В Санкт-Петербурге выявили 3017 пациентов с коронавирусом за сутки. За предыдущие 24 часа эта цифра составила 3005.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом заболели 270 019 человек, сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

«Есть и положительная статистика. За прошлые сутки от COVID-19 вылечились 1756 человек. Таким образом, общее число выздоровевших составляет 162 091», — говорится в сообщении.

За сутки в городе скончались 55 человек.

Ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.