Во Владивостоке потушили пожар на одной из подстанций

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В ночь с 7 на 8 января на подстанции на улице Нефтеветка во Владивостоке произошло возгорание. Пожар полностью потушен.
Во Владивостоке потушили пожар на одной из подстанций
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города Владивостока в 03:55, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.

К месту происшествия прибыли пожарные. Было установлено, что произошла утечка трансформаторного масла с последующим возгоранием.

Пожарными была произведена пенная атака. В 05:22 пожар был локализован, а в 05:47 полностью ликвидирован.

Общая площадь пожара составила 40 кв. м. Пострадавших нет.

В тушении были задействованы 27 человек личного состава и шесть единиц техники.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в здании Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича произошло возгорание.

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