Во Владивостоке потушили пожар на одной из подстанций
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Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города Владивостока в 03:55, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.
К месту происшествия прибыли пожарные. Было установлено, что произошла утечка трансформаторного масла с последующим возгоранием.
Пожарными была произведена пенная атака. В 05:22 пожар был локализован, а в 05:47 полностью ликвидирован.
Общая площадь пожара составила 40 кв. м. Пострадавших нет.
В тушении были задействованы 27 человек личного состава и шесть единиц техники.
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