В Перми открылся VII Кубок России по снежной и ледовой скульптуре

В Перми стартовал VII Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».

Как передаёт properm.ru, открытая выставка начнёт работу с 14 января.

Работы мастеров из 14 городов России и Беларуси появятся на городской эспланаде перед Домом Советов. Мастера будут трудиться над своими творениями в течение шести дней, а затем их работы будут представлены публике.

Посетители смогут увидеть 15 композиций изо льда. Тема творческого состязания в этому году — «Ускользающая красота».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковной Истре пройдёт фестиваль «Мастерская Рождества».