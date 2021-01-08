В Перми открылся VII Кубок России по снежной и ледовой скульптуре
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Как передаёт properm.ru, открытая выставка начнёт работу с 14 января.
Работы мастеров из 14 городов России и Беларуси появятся на городской эспланаде перед Домом Советов. Мастера будут трудиться над своими творениями в течение шести дней, а затем их работы будут представлены публике.
Посетители смогут увидеть 15 композиций изо льда. Тема творческого состязания в этому году — «Ускользающая красота».
Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковной Истре пройдёт фестиваль «Мастерская Рождества».