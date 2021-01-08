В Мурманской области оценили ситуацию с COVID-19

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В Мурманской области выявлено 242 новых случая заболевания COVID-19 за минувшие 24 часа.
В Мурманской области оценили ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает Nord-News.

Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 37,6 тыс.

Самый крупный очаг — 2365 человек — на стройплощадке в Белокаменке. На остальной территории области — 35 235 пациентов, из них в Мурманске — 18 521.

По данным регионального штаба, 33 842 человека в Заполярье выздоровели, 3085 пациентов находятся на лечении.

Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН дал рекомендации по укреплению иммунитета.

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