Губернатор Тверской области посетил Рождественский концерт в Оршином монастыре

Губернатор Тверской области Игорь Руденя 7 января посетил Рождественский концерт в Вознесенском женском Оршином монастыре, подготовленный воспитанницами детского центра «Родник».

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Почётным гостем мероприятия стал митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Глава региона вручил детям подарки.

Православный детский социально-реабилитационный центр «Родник» во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского был создан при Вознесенском женском Оршином монастыре в 2009 году. В настоящее время здесь воспитываются 29 девочек.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о праздничных мероприятиях в библиотеках и культурных центрах столицы.