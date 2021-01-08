Губернатор Тверской области посетил Рождественский концерт в Оршином монастыре

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя 7 января посетил Рождественский концерт в Вознесенском женском Оршином монастыре, подготовленный воспитанницами детского центра «Родник».
Губернатор Тверской области посетил Рождественский концерт в Оршином монастыре
  • ©region.tver.ru

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Почётным гостем мероприятия стал митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Глава региона вручил детям подарки.

Православный детский социально-реабилитационный центр «Родник» во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского был создан при Вознесенском женском Оршином монастыре в 2009 году. В настоящее время здесь воспитываются 29 девочек.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о праздничных мероприятиях в библиотеках и культурных центрах столицы.

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