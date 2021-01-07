Юрист оценила ситуацию с банкротством физлиц

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Юрист, арбитражный управляющий СРО «Солидарность» Карина Ганюшкина оценила ситуацию с банкротством физлиц.
Юрист оценила ситуацию с банкротством физлиц
  • globallookpress.com

«Бизнес по банкротству физических лиц достаточно трендовый», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, в эту сферу пытаются попасть много псевдоэкспертов, и возникают проблемы, связанные с некомпетентностью.

Ганюшкина советует более тщательно изучать информацию о банкротстве. Как пояснила эксперт, клиенты часто не знают, чем занимается арбитражный управляющий.

Эксперт также рекомендовала воспользоваться Единым федеральным реестром сведений о банкротстве.

Ранее газета «Известия» сообщала, что количество заёмщиков с четырьмя и более кредитами в России в январе — сентябре 2020 года выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, до 4 млн человек.

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