СК начал проверку по факту гибели четырёх человек при пожаре в Москве

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Следователи организовали проверку по факту гибели четырёх человек в результате пожара в многоэтажном жилом доме на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка СК.
СК начал проверку по факту гибели четырёх человек при пожаре в Москве
  • РИА Новости

По данным следствия, после тушения пожара были обнаружены тела четырёх мужчин, информация о других пострадавших уточняется.

«Установлено, что в данной квартире мужчины систематически употребляли спиртные напитки», — отметили в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи, по итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и ещё пятеро были спасены в результате пожара в 22-этажном жилом доме на западе Москвы.

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