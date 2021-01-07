Финансовый консультант дал рекомендации по вложению средств

Финансовый консультант Станислав Магера дал рекомендации по вложению средств.

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он отметил, что сначала нужно создать «на чёрный день» запас, равный ежемесячным расходам, умноженным на комфортное количество месяцев без постоянного источника дохода.

«Если подушка уже есть и при этом нет давящей на бюджет большой долговой нагрузки, можно начинать инвестировать. Если задача — просто сберечь деньги и нервы, не играйте на фондовом рынке, положите деньги в надёжный банк», — советует Магера.

Более «продвинутым» эксперт рекомендует покупать надёжные облигации.

Он также призвал помнить, что фондовый рынок может падать так же хорошо, как и расти, поэтому нужно быть готовым к этому психологически.

Ранее экономист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в беседе с Nation News дал рекомендации по вложению средств в 2021 году.